Ponad 62 tys. wniosków o 300+

źródło: ZUS

Choć wakacje trwają w najlepsze, wielu rodziców myślami już wyprawia dzieci do szkoły. Pomocny w tym może być program Dobry Start.

Od 1 lipca zachodniopomorski ZUS przyjął ponad 60 tysięcy wniosków o 300+. Jest to program finansujący wyprawkę szkolną dla dziecka.



Jednorazowe dofinansowanie można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów do pisania. Przysługuje ono dzieciom uczącym się, które nie ukończył 20 lat (lub 24 w przypadku orzeczonej niepełnosprawności).



Program nie obejmuje uczniów zerówek i studentów.



Wnioski można składać jedynie elektronicznie do końca listopada.