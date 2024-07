Tall Shipy już niedługo, a z nimi zmiany na szczecińskich drogach [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Nowe linie autobusowe, wydłużony czas pracy linii tramwajowych, dodatkowe kasy biletowe czy punkty informacyjne ZDiTM-u - szykują się wielkie zmiany w organizacji ruchu na tegoroczny finał regat The Tall Ships Races w Szczecinie.

Bedą one wprowadzane etapami - informuje kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu Marcin Charęza.



- Prosimy o to, aby korzystać z komunikacji miejskiej, aby dojechać do rejonu tej imprezy i o korzystanie z parkingów miejskich. Również można korzystać z parkingów w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Prosimy zachować czujność i prosimy o uwagę dotyczącą oznakowania objazdów - mówi Charęza.



Pojawi się dziesięć posterunków informacyjnych - zapowiada rzecznik prasowy ZDiTM Kacper Reszczyński.



- Posterunki będą informowały na pewno o zmianach komunikacyjnych na bieżąco, ale też informowały i dbały o to, żeby wskazać miejsce imprezy pasażerom, którzy przyjeżdżają do miasta - mówi Reszczyński.



Zmiany w organizacji ruchu rozpoczną się 27 lipca i potrwają do 6 sierpnia.