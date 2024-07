"Ocieplamy wizerunek Policji". Miasteczko w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Z okazji 105. rocznicy powołania Policji Państwowej, policyjne miasteczko zawitało na plac Solidarności w Szczecinie.

Na miejscu radiowozy, motory - są też policyjne konie i psy tropiące. Dla najmłodszych zorganizowano gry i zabawy w tematyce bezpieczeństwa nad wodą i na drodze.



- Fajne motory, radiowozy, niektóre. Armatki wodne. Sprzęt mają bardzo fajny i to chwali się. Myślę, że profesjonalizm też dogania sprzęt. Głaskaliśmy psy. Czuję się bezpiecznie w mieście, gdy widzę, że policja robi z takimi sprawami dobrze, że się rozprawia z przestępcami - mówili szczecinianie.



- Wychodzimy do naszego społeczeństwa. Prowadzimy też taką miękką profilaktykę, gdzie ocieplany ten wizerunek Policji. Niestety przez lata utarło się coś takiego, że pan policjant to jest tylko ten, który wsadza do więzienia. Ale my również ratujemy ludzi. Kładziemy nacisk przede wszystkim na ochronę życia i bezpieczeństwo - mówi młodszy aspirant Konrad Rosiński z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.



Festyn trwa do godziny 15. W południe w szczecińskiej Filharmonii podczas uroczystości z okazji Święta Policji, 56 policjantów odebrało medale, odznaczenia lub awanse na stopniach.