Żniwa skończyły się tragicznie, wypadek w okolicach Płotów

Fot. www.wikipedia.org / Jacek Halicki

Śmierć w czasie sianokosów w regionie. Tragiczny wypadek w okolicach wsi Łęczna w gminie Płoty.

Prokuratura wyjaśni okoliczności śmierci 61-latka, który zginął w czasie sianokosów w regionie. Do wypadku doszło chwilę przed 15-stą we wsi Łęczna pod Gryficami, w gminie Płoty - mówi podkomisarz Zbigniew Frąckiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach:



- Na polu podczas prac przy zbieraniu siana mężczyzna uległ wypadkowi, w wyniku czego poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu pracują policjanci, jest prokurator. W przedmiotowej sprawie będzie prowadzone śledztwo i na tą chwilę policja więcej informacji nie udziela - mówi Frąckiewicz.



Mężczyzna miał zostać wciągnięty przez prasę do siana, zmarł na miejscu.