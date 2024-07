Piknik przed Marszem Równości. "Cieszmy się sobą!" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na Jasnych Błoniach w Szczecinie trwa piknik poprzedzający Marsz Równości.

Na miejscu, mieszkańcy mogą zapoznać się m.in. z działalnością lokalnych organizacji równościowych. Dla jednych jest to okazja do rozmowy i lepszego poznania się - dla drugich promocja takich wartości jak: tolerancja i akceptacja.



- Poznajemy nowych ludzi i integrujemy się ze wszystkimi. - Wspieramy znajomych gejów. - Jest niestety mnóstwo homofobii na tym świecie... - Jesteśmy uznawani za mniejszość. Zależy nam, aby ludzie zobaczyli, że nie jesteśmy źli. - Jesteśmy normalni i walczymy o swoje prawa. - Jestem tu i wspieram - podkreślają uczestnicy.



- Myślę, że jesteśmy już na tym etapie, że nie musimy nikomu udowadniać, że jesteśmy po prostu ludźmi. Bardziej chodzi o to, żeby przybliżyć naszą kulturę, to co społeczność LGBT oferuje, jakie ma w swoim gronie oryginalne osoby. Cieszmy się sobą! - dodaje Andrzej Witczak, przewodniczący zarządu stowarzyszenia Lambda Szczecin.



Marsz wyruszy o godz. 14:00, przejdzie głównymi ulicami miasta i wróci na Jasne Błonia.