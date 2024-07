Wielkie "Afterparty" w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Już za niecałą godzinę rusza "afterparty" 20. edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu.

W tym roku, w ostatni dzień wydarzenia line-up jest mocno obsadzony przez DJ-ów ze Szczecina.



- Jeśli chodzi o skład "afterparty" to wymienimy od najstarszego: Mr. Jazzek, Maiqel, Milkwish, Mazzè i ja... A w piątek na Scenie Black: DJ Cherry z projektu Bass Planet... - wymieniał. - Wydaje mi się, że to jest niesamowity wynik, bo żadne miasto z Polski nie ma tylu DJ-ów w jednym roku. Możemy być z tego dumni - ocenił DJ MIQRO, nazywany ojcem chrzestnym "afterparty" podczas Sunrise Festival.



Afterparty potrwa do godz. 18:00.