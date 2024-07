Jarmark Jakubowy już za chwilę

Jarmark Jakubowy związany z uroczystościami odpustowymi potrwa przy szczecińskiej katedrze do niedzielnego wieczora. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Odpust w katedrze, a także Rekolekcje Jakubowe to religijne akcenty 15. Jarmarku Jakubowego, który rozpocznie się w środę w Szczecinie.

Odpust jest wspomnieniem patrona Bazyliki św. Jakuba Apostoła. Z tej okazji w czwartek 25 lipca uroczystości w katedrze - mówi proboszcz parafii katedralnej św. Jakuba w Szczecinie ks. Dariusz Knapik: - Wieczorem Nieszpory Jakubowe o 18:00 z mszą świętą odpustową, której będzie przewodniczyć ks. biskup Zbigniew Zieliński.



Od piątku w katedrze rozpoczną się Rekolekcje Jakubowe, które poprowadzi historyk Kościoła ks. dr Robert Masalski, ale jak zaznacza proboszcz katedry, to nie będzie wykład z historii.



- W związku ze św. Ottonem i 900-lecie jego misji na Pomorzu, prosiłem o rekolekcje, które mają nam też pokazać misję apostolską Ottona i jego duchowość. Życie duchowe to tak naprawdę więź z Bogiem - podkreśla ks. Masalski.



Jarmark rozpocznie się w środę i potrwa do niedzieli.