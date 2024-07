Koszykarze przejęli stargardzki park

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Koszykówka w formacie "3x3" zdominowała Park Chrobrego w Stargardzie. Przy Teatrze Letnim na dwóch boiskach rywalizuje dwanaście zespołów w czterech grupach po trzech zawodników, walcząc o zwycięstwo w turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw Polski.

Atrakcją jest obecność byłych i obecnych zawodników Spójni, a także zacięta walka drużyn młodzieżowego klubu. Mimo upału zmagania w ulicznej koszykówce cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.



Dyrektor sportowy PGE Spójnii Stargard Wiktor Grudziński przyznaje, że jego klub chce na większą skalę promować koszykówkę w tym formacie gry.



- Koszykówka 3x3 jest sportem olimpijskim. To jest nisza, w którą warto pójść, bo za dwa, trzy, cztery lata będzie to już naprawdę rozbudowany projekt i chcielibyśmy być na niego gotowi - zaznacza Grudziński.



Panu Damianowi uliczna rywalizacja w takiej formie dostarcza wielu wrażeń.



- 3x3 musi wyjść z hali, mam nadzieję, że Spójnia postara się o to, żeby te imprezy były częściej - mówił.



Przy jednym z boisk gorąco kibicowała też pani Małgorzata.



- Tym w czarnej koszulce - dodała. - A kto gra? - pytał reporter Radia Szczecin. - Nie mam pojęcia, akcja szybko się dzieje. Parkiet też uwielbiamy, dlatego przyszliśmy tutaj korzystać z okazji - mówiła kobieta.



Niedzielna impreza na dwóch boiskach w Parku Chrobrego jest również okazją do świętowania 75. urodzin Spójni.