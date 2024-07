Nadciąga Jarmark Jakubowy. 250 wystawców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Koncerty, atrakcje dla najmłodszych a przede wszystkim wystawcy niemal z całej Europy - w środę przed szczecińską katedrą rozpoczyna się Jarmark Jakubowy.

- Staramy się zapewnić wszystkim atrakcje - chodzi o kategorie wiekowe. Najwięcej jest oczywiście dla dzieci. W tym roku mamy ok. 250 wystawców, to liczba, która jest każdego roku na naszym jarmarku. Mamy wystawców z całej Europy - powiedziała organizatorka jarmarku, Bożena Kordykiewicz.



W tym roku Jarmark odbędzie się po raz 14. Wydarzenie potrwa do niedzieli.