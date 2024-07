Spowodowała śmiertelny wypadek. Stanie przed sądem

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Prokuratura w Kamieniu Pomorskim skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko kobiecie, która kierując osobówką latem ubiegłego roku zderzyła się z innym samochodem na drodze wojewódzkiej numer 107.

Kobieta miała nie zachować ostrożności, przekroczyć oś jezdni i zderzyć się z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem. Kierowca uderzonego auta zmarł na miejscu, a pasażerka trafiła do szpitala w ciężkim stanie.



Sprawczyni wypadku przyznała się do stawianych jej zarzutów. Grozi jej do 8 lat więzienia.