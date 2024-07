Odpust św. Jakuba w Katedrze

Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Odpust w katedrze to centralne wydarzenie religijne w ramach trwającego w Szczecinie Jarmarku Jakubowego.

Uroczysta msza św. połączona z Nieszporami Jakubowymi rozpocznie się o godzinie 18 w Bazylice Archikatedralnej. Odpust jest wspomnieniem patrona katedry - św. Jakuba Apostoła.



Zaprasza proboszcz parafii katedralnej św. Jakuba w Szczecinie ks. Dariusz Knapik.



- Przestrzeń jarmarkowa służy temu, by uwypuklić jeszcze bardziej to, co jest istotą. Odpust świętego Jakuba, 25 lipca każdego roku w naszej katedrze, która szczyci się tym, że ma za patrona właśnie tego apostoła - mówi Knapik.



Wśród innych wydarzeń jarmarkowych związanych z katedrą w piątek rozpoczną się Rekolekcje Jakubowe, a w trakcie trwającego Jarmarku można zwiedzać katedrę z przewodnikiem.