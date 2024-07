Ewakuacja w Chlebowie i utrudnienia na S3 w piątek rano

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ewakuacja i utrudnienia na S3 w piątek rano w związku ze znalezieniem niewybuchu z czasów drugiej wojny światowej. Niebezpieczny obiekt to rakieta radziecka z wyrzutni katiuszy. Ewakuacja czeka mieszkańców Chlebowa.

Akcja rozpocznie się o 7.30, a o godzinie 8 mieszkańcy przetransportowani będą do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Autobus odjedzie z przystanku w Chlebowie. Osoby, które zdecydują się zostać w domach będą zobowiązane do podpisania specjalnego oświadczenia. Co ważne, gdy saperzy będą podejmować ładunek, o 8 zostanie zamknięta droga S3 między węzłem Gryfino a węzłem Szczecin Klucz w obu kierunkach.



Dodatkowo zamknięta będzie droga powiatowa 119 na odcinku Radziszewo - Wysoka Gryfińska i droga powiatowa od miejscowości Stare Brynki do Chlebowa.



Policja będzie kierowała ruch objazdami.



Drogi zostaną otwarte, a mieszkańcy wrócą do domów po wywiezieniu ładunku wybuchowego.