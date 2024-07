Można składać wnioski o bon energetyczny

Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)

Ma on rekompensować częściowe odmrożenie cen energii. Już w przyszłym tygodniu rusza składanie wniosków na bon energetyczny.

To jednorazowo wypłacane świadczenie przysługujące za okres od 1 lipca do 31 grudnia dla gospodarstw domowych. Warunkiem otrzymania go jest nieprzekroczenie 2,5. tys. zł dochodu w przypadku osoby samotnej bądź 1700 zł na osobę w rodzinie.



Świadczenia będą wynosić od 300 do 1200 zł.



Wnioski składać można w Szczecińskim Centrum Świadczeń od 1 sierpnia do 30 września.