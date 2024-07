Rozpoczynają się Rekolekcje Jakubowe

Proboszcz parafii katedralnej w Szczecinie ks. Dariusz Knapik zaprasza na rozpoczynające się dziś rekolekcje. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

To - obok odpustu - najważniejsze wydarzenie religijne 15. Jarmarku Jakubowego, który trwa od środy w Szczecinie.

Nauki rekolekcyjne poprowadzi historyk Kościoła, ks. dr Robert Masalski. I jak podkreśla proboszcz parafii katedralnej św. Jakuba w Szczecinie ks. Dariusz Knapik, "w związku ze świętym Ottonem i 900-leciem jego misji na Pomorzu, będą to rekolekcje, które mają nam pokazać misję apostolską Ottona i jego duchowość".



- Bo życie duchowe to tak naprawdę więź z Bogiem - dodaje ks. Knapik.



- Często postrzegamy naszą religijność jako pewne czynności religijne, natomiast istotą religijności jest zawsze osobowa więź z Bogiem - podkreślił.



Rekolekcje Jakubowe w katedrze potrwają do niedzieli. W piątek i sobotę na mszach o 12 i 18, a w niedzielę przez cały dzień.