Zderzenie radiowozu z autobusem. Wiele osób poszkodowanych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wypadek na ul. Batalionów Chłopskich, na prawobrzeżu Szczecina. Autobus linii B zderzył się z radiowozem.

Zgłoszenie otrzymaliśmy przed godziną 12:00. Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej - mówi Tomasz Kubiak z Państwowej Straży Pożarnej.



- Cztery zastępy pracują na miejscu. Mamy dziewięć osób poszkodowanych, w tym dwóch funkcjonariuszy, którzy byli zakleszczeni w radiowozie. Na tę chwilę nie mamy informacji dotyczących stanu ogólnego poszkodowanych - mówi Kubiak.



Świadkiem wypadku był jeden z mieszkańców.



- Z ulicy Winogronowej wyjechało czerwone auto na piskach, prawdopodobnie policja była w pościgu. Niestety nie zauważyli autobusu albo autobus ich i tak się stało - mówi świadek.



Jak dodaje, że na miejsce szybko dotarły służby. - Bardzo zgrana akcja. To były sekundy aż przyjeżdżały nowe straże. To jest petarda, dla mnie to jest szacun dla poszczególnych służb.



Na miejscu trwa akcja ratunkowa.