W Świnoujściu znaleziono ciało 50-latka. Miał raną kłutą klatki piersiowej

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

W nocy zginął około 50-letni mieszkaniec Świnoujścia. Służby ratunkowe zastały go w mieszkaniu z raną kłutą klatki piersiowej. W sprawie trwa dochodzenie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Świnoujściu.

Do tragicznego zdarzenia doszło w Świnoujściu przy ul. Marynarzy około godz. 1 w nocy. Do mężczyzny z raną kłutą w klatce piersiowej przyjechały służby ratunkowe, którym nie udało się odratować 50-latka.



Czynności w sprawie prowadziła świnoujska policja, obecnie przejęła ją prokuratura. Na razie nie udziela żadnych informacji.



Z nieoficjalnych doniesień wynika, że do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w czasie spotkania towarzyskiego, a sprawca zdarzenia został ujęty.



O sprawie będziemy informować na bieżąco