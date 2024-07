Kolejne pieniądze dla strażaków z powiatu kołobrzeskiego

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Są pieniądze na remonty w remizach. Granty strażackie odebrali strażacy ochotnicy z powiatu kołobrzeskiego.

Już po raz piąty strażacy ochotnicy mogli sięgnąć po pieniądze od samorządu województwa. W ramach Grantów Strażackich jednostki OSP otrzymują 20 tysięcy złotych wsparcia na remonty w swoich remizach.



Na co przeznaczą te pieniądze? Opowiadają Rafał Zawadzki i Artur Warzycha reprezentujący OSP Karcino i OSP Siemyśl.



- Remont szatni, którą w tej chwili mamy najdalej wysuniętą w naszym budynku i nam to troszeczkę koliduje z bezpieczeństwem, jeżeli chodzi o szybką akcję i żeby się sprawnie przebrać. - Zakup silników do 3 bram naszej remizy to poprawi bezpieczeństwo i szybkość wyjazdów do akcji - mówią strażacy.



Umowy na granty odebrali już także strażacy z Charzyna i Drozdowa, a jeszcze dziś umowy podpiszą jednostki z powiatu świdwińskiego, a w sobotę przedstawiciele OSP Korzystno.