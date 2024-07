Wyruszą na najdłuższą pielgrzymkę w Polsce. Niektórzy już idą...

40. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy dziś z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym.

Część pielgrzymów wędruje już od czwartku z nadmorskiego Pustkowa, największa grupa dołączy dziś po mszy świętej, która rozpoczęła się o godz. 7. To najdłuższy pielgrzymi szlak w Polsce. Z Pustkowa do Częstochowy jest prawie 650 kilometrów.Pan Edward z Goleniowa idzie po raz jedenasty.- Jak zaczynamy to coroczne pielgrzymowanie, to zawsze jest parę osób "z przypadku", albo nie wiedzą, co z czasem zrobić, ale w trakcie pielgrzymowania i wspólnych rozmów okazuje się, że rzeczywiście dobrze trafili. Że w ich życiu coś zaczyna się zmieniać - ocenił.Udział w pielgrzymce jest świadectwem wiary.- Idąc przez całą Polskę patrzymy też na inne pielgrzymki: piesze, rowerowe, rolkowe, konne..., każda z nich daje piękne świadectwo przynależności do Kościoła i do wspólnoty, jaką w Kościele tworzymy - podkreśla ks. Karol Łabenda, dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.Pielgrzymi wyruszą z os. Słonecznego przed godziną 9.