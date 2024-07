Zagrożenie szokiem termicznym

Do szoku termicznego najczęściej dochodzi kiedy na zewnątrz jest ponad 30 st. Celsjusza, a temperatura wody jest bliska 16 stopniom. źródło: https://pixabay.com/pl/1653639/pompi/CC0 - domena publiczna

Po długim opalaniu, gdy rozgrzani wskakujemy do zimnej wody albo po wyjściu z klimatyzowanego pomieszczenia na rozpaloną słońcem ulicę - nasz organizm może czekać szok termiczny.

W takim przypadku ciało przechodzi w tryb walki.



- Naczynia krwionośne w skórze rozszerzają się, aby ułatwić odprowadzenie ciepła. Kontakt z zimną wodą powoduje gwałtowne skurczenie tych naczyń, co prowadzi do znacznego wzrostu ciśnienia krwi. Serce musi pracować ciężej, żeby poradzić sobie z tym zwiększonym ciśnieniem - tłumaczy szczeciński lekarz medycyny rodzinnej Jacek Bujko.



W przypadku szoku termicznego kluczowe jest szybkie i prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy.



- Zdjąć mokre ubranie, jeśli to jest możliwe - okryć ciepłym kocem. Można też podać ciepłe napoje, byleby nie gorące jeśli nie ma ryzyka, że ta osoba się zakrztusi. Ta osoba nie powinna się poruszać. W przypadku, gdy dojdzie do zatrzymania krążenia należy rozpocząć resuscytację - zalecił.



