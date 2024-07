Śmieci w kanalizacji powodem poważnej awarii [ZDJĘCIA]

Fot. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie Fot. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie

Stare szmaty oraz kawałki taśm były powodem awarii jednej z pomp wodnych w Szczecinie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji przypomina - toalety i kratki kanalizacyjne to nie kosze na śmieci.



Zablokowana pompa odpowiadała za kanalizację w dużej części północnego Szczecina. Po awarii mogła doprowadzić do wybicia ścieków w domach czy na ulicach, a w najgorszym przypadku do katastrofy ekologicznej.



Aktualnie pompa znajduje się w warsztacie.