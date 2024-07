Fałszywy windykator w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Fałszywy windykator krąży po mieszkaniach osiedli Zachód i Chopina w Stargardzie.

Informując lokatorów o rzekomych długach czynszowych, domaga się natychmiastowej spłaty zaległości - najlepiej gotówką do ręki. To kolejna próba wyłudzeń pieniędzy na stargardzkich osiedlach. Do drzwi pukali już instalatorzy, hydraulicy oraz osoby podające się za pracowników administracji spółdzielni, żądając zaliczek. Przy wejściach do klatek schodowych budynków spółdzielnia zamieszcza ostrzeżenia przed nową falą oszustw.



Tomasz Zusel, prezes spółdzielni podkreśla, że żądania spłaty długu gotówką od razu powinny budzić czujność.



- Oszuści próbują na wszelkie sposoby wyłudzać pieniądze. Nie prowadzimy bezpośredniej windykacji, także nikt z pracowników ani z firm współpracujących nie ma prawa zbierać jakichkolwiek środków pieniężnych w postaci gotówkowej - dodaje Zusel.



Zamieszkała na osiedlu Zachód pani Urszula miała już pod drzwiami fałszywego instalatora, który w jej ocenie wydawał się bardzo przekonujący. - Ta indoktrynacja jest czasami tak nachalna, że człowiek nawet dla obrony się zgodzi, Niestety, każdy może się dać nabrać... - podkreśla pani Urszula.



Spółdzielnia przypomina, że informuje wcześniej o wizytach swoich pracowników w mieszkaniach. Jest również możliwość sprawdzenia planu takich wizyt w administracji.