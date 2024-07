Spór o budowę tunelu pod Świną. Chodzi o 200 mln zł

Fot. Facebook / Tunel w Świnoujściu

Wzajemne roszczenia i spór o odszkodowania. Choć rozliczenie budowy tunelu pod Świną już zostało zamknięte, wykonawca i inwestor mają względem siebie zastrzeżenia.

O wyniku sporu decydowała będzie Prokuratura Generalna. W grę wchodzi ogromna suma.



O fakcie sporu miasta z wykonawcą tunelu już informowaliśmy, do tej pory jednak tajemnicą owiana była kwota o którą toczy się postępowanie. Tę ujawnia Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.



- Kancelaria prawna, która zajmowała się tym tematem od początku, wstępnie poinformowała, że może być to kwota nawet dochodząca do 200 milionów złotych - mówi Agatowska.



Prezydent dodaje, że miasto będzie dążyć do rozwiązań polubownych.



- Czekamy obecnie na wykazanie, zweryfikowanie i zinwentaryzowanie wszystkich wad i usterek tunelu. Po to, żeby móc rozmawiać z wykonawcą na temat wzajemnie należnych odszkodowań - mówi prezydent Świnoujścia.



Budowa tunelu pod Świną zakończyła się w połowie ubiegłego roku. Inwestycja kosztowała ponad 900 milionów złotych, z czego 776 mln pochodziło z dofinansowania unijnego.