Pomnik Zaślubin z Morzem przejdzie pełną renowację

Pomnik Zaślubin z Morzem w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Jeden z symboli Kołobrzegu przejdzie remont, na który czekał latami. Chodzi o położony tuż przy plaży Pomnik Zaślubin z Morzem.

Pomnik jest doskonale znany każdemu, kto choć raz przechodził bulwarem Jana Szymańskiego, czyli główną promenadą pomiędzy kołobrzeskim molo i latarnią morską. Betonowa konstrukcja autorstwa Wiktora Tołkina przejdzie kompleksową rewitalizację, a Paulina Żupaniec z Biura Prezydenta Kołobrzegu wskazuje, że będą to największe prace remontowe w historii monumentu.



- Ten pomnik został wzniesiony w 1963 roku. Przez 60 lat były wykonywane tylko remonty doraźne, a w tej chwili chcielibyśmy wykonać pełną renowację tego pomnika - mówi Żupaniec.



Ubytki w konstrukcji pomnika zostaną uzupełnione, jego elementy będą czyszczone i impregnowane. Prace obejmą także teren wokół pomnika, w tym ozdobne tablice czy charakterystyczne schody.



Miasto ogłosiło przetarg na to zadanie, a oferty do magistratu mogą wpływać do 7 sierpnia. Prace mają rozpocząć się po wakacjach.