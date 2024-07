Dlaczego warto zabrać na wakacje kartę EKUZ?

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

NFZ przypomina, przed wyjazdem za granicę warto zadbać o posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Kartę, oprócz krajów Unii Europejskiej, honorują też między innymi: Islandia, Norwegia czy Wielka Brytania.



W jakich sytuacjach może pomóc nam EKUZ - opowiada rzeczniczka NFZ Małgorzata Koszur: - W przypadkach nagłych, w zakresie niezbędnym, w placówce, która ma umowę z powszechnym ubezpieczycielem, czyli takim odpowiednikiem Narodowego Funduszu Zdrowia i na zasadach obowiązujących w danym kraju.



O EKUZ możemy wnioskować przez internetowe konto pacjenta, trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość - dodaje rzeczniczka NFZ: - Jeżeli natomiast ktoś się bardzo spieszy, to zapraszamy do oddziału w Szczecinie przy ul. Arkońskiej, do delegatury w Koszalinie, a także do punktu obsługi "na Citroena" w Zdrojach.



Jeżeli pomimo posiadania EKUZ za coś zapłacimy, to zachowajmy rachunek, a po powrocie do kraju sprawdźmy czy koszty podlegają refundacji z NFZ.