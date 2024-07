Zlot żaglowców i znikające noclegi w Szczecinie

The Tall Ships Races. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Przyjeżdżającym do Szczecina radzimy się pospieszyć - przed zlotem żaglowców zaczyna już brakować noclegów. Sytuację zbadała nasza reporterka.

Już w ten weekend odbędzie się finał The Tall Ships Races. Na finale są również pokoje hotelowe. Dzwoniąc na recepcje usłyszymy: - Już jesteśmy praktycznie wyprzedani. - Ostatnie sztuki. - Raczej trudno o wolne miejsca...Alternatywą dla hoteli jest wynajem krótkoterminowy, lecz ten również cieszy się dużym zainteresowaniem, a co za tym idzie - wyższymi cenami - mówi pani Julita, która wraz z mężem wynajmują mieszkania przy Starym Mieście.- Zainteresowanie jest bardzo duże, telefonów jest dużo, nawet chcą w wyższych cenach wynajmować. Bardzo dużo jest osób z Niemiec. Wiadomo, Polacy również przyjeżdżają - dodaje właścicielka.Na stronach do bookingu wciąż dostać można ostatnie apartamenty, jednak trzeba liczyć się z ceną 2,5 tysiąca zł za dwie noce. Dwie konkretne noce, bo wraz z końcem regat, ceny spadają nawet o 200 procent.