Chór Politechniki Morskiej wraz z Organkiem. Warto!

O godz. 20 na Dużej Scenie u stóp Wałów Chrobrego rozpoczął się występ chóru Politechniki Morskiej pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch wraz z Tomaszem Organkiem i jego zespołem.

Organek w czwartek wieczorem po próbie przespacerował się nabrzeżem i przyznał, że nie spodziewał się wydarzenia przygotowanego z takim rozmachem.- Nie byłem świadomy, że pół miliona ludzi w ciągu dnia może się przewinąć. Więc to jest wydarzenie porównywalne z dużymi, największymi festiwalami. Jestem nawet zszokowany i podekscytowany, bo to, co robimy na scenie, jacy jesteśmy na scenie, jest jakieś inne, jakieś takie podniosłe, bardziej ekscytujące - przyznał artysta.Trzy lata temu Organek wydał płytę zatytułowaną: "Ocali nas miłość”. Poświęcona jest powstańcom warszawskim; kilka utworów z tego albumu w aranżacjach na chór i zespół będzie można usłyszeć o godz. 20.Wstęp na koncert jest bezpłatny.