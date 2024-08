Prezydent Szczecina na maszcie, parada załóg, koncerty. W sobotę będzie się działo

Prezydent Szczecina na maszcie, ale też wielka parada załóg - między innymi takie wydarzenia czekają odwiedzających Wały Chrobrego i Łasztownię podczas drugiego dnia finału The Tall Ships Races.

W południe prezydent Piotr Krzystek - już tradycyjnie - wejdzie na maszt jednego z żaglowców - tym razem będzie to ekwadorski Guayas.- O godz. 15 załogi przejdą przez miasto - opowiada rzeczniczka finału regat Celina Wołosz. - Z Wałów Chrobrego idziemy do Teatru Letniego w barwnym, wesołym korowodzie. Załogi świętują zakończenie. To jest dla nich bardzo ważne wydarzenie. Po prawie sześciu tygodniach regat na Bałtyku, oni wrócą do domu.O godz. 17 w Teatrze Letnim - wręczenie nagród dla załóg. Poza tym w programie koncerty na scenie szczecińskiej i szantowej, a przed 19 na scenie głównej - gwiazdy wieczoru, czyli Sylwia Grzeszczak, Daria Marx, Lanberry i Tribbs.