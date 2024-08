Co słychać na głównej scenie The Tall Ships Races? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mery Spolsky, Smolik/Kev Fox, a na zakończenie Krzysztof Zalewski. W takiej kolejności na głównej scenie na Walach Chrobrego zagrają gwiazdy wieczoru.

To oczywiście w ramach finału The Tall Ships Races. Na miejscu nasza reporterka upewniła się, czy wszyscy odwiedzający dobrze się bawią na koncercie Ikarus Feel.- Jest fantastycznie! Pierwszy raz jesteśmy na tym koncercie i pierwszy raz słyszymy ten zespół. - Słyszałam wcześniej próbę generalną przed ulewą, a teraz jesteśmy na koncercie.My czekamy na Mery Spolsky, słuchamy jej od jakiegoś czasu i naprawdę lubimy jej muzykę - mówią szczecinianie.Mery Spolsky wejdzie na scenę już za chwilę. A koncerty na scenie głównej potrwają do północy.