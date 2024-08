Finał regat. Szczecinianie chcą więcej dużych imprez

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Chcemy więcej dużych imprez w Szczecinie - apelują mieszkańcy. Tolszipy są na finale, dziś jednostki opuszczą Wały Chrobrego.

Szczecinianie są jednogłośni - miasto powinno wykorzystać swój portowy charakter i częściej organizować wydarzenia na skalę ogólnopolską.



- Jesteśmy tutaj, troszeczkę na takim krańcu Polski i takich rzeczy powinno się dziać jak najwięcej, żeby ściągnąć turystów blisko nas, bo naprawdę Szczecin się przepięknie rozwinął. Zdecydowanie, jak widać po tłumach ludzi, są zainteresowani i myślę, że zawsze byliby chętni na takie wydarzenia. Szczecin ma teraz amfiteatr, ładną Łasztownię, więc trzeba to zagospodarować, żeby i po pierwsze pieniądze dla tego miasta szły. Wtedy nasze miasto tętni życiem, są też turyści i zjeżdżają do naszego pięknego miasta i mogą je poznać właśnie poprzez takie wydarzenia - to głosy mieszkańców, których wysłuchała nasza reporterka.



Finał The Tall Ships Races był największym wydarzeniem tego lata w naszym mieście. Do Szczecina przypłynęło 65 żaglowców oraz ponad 1,5 tysięcy żeglarzy.