Remont na największym kołobrzeskim osiedlu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Największe kołobrzeskie osiedle mieszkaniowe doczeka się remontu jednej z głównych dróg. Na efekt trzeba jednak będzie poczekać. Chodzi o osiedle Ogrody i prowadzącą do niego ulicę Chodkiewicza.

To jedna z głównych dróg łącząca ulicę Fredry ze Wschodnią. Magistrat ogłosił przetarg na remont kilometrowego odcinka, a swoje oferty złożyły cztery firmy. Każda zmieściła się w planowanej przez urzędników kwocie 13 milionów złotych.



Paulina Żupaniec z Biura Prezydenta Miasta tłumaczy, że remont rozpocznie się jednak już po wakacjach.



- Taka była umowa podczas konsultacji z mieszkańcami, że prace rozpoczną się jesienią. Wykonawca będzie miał 300 dni ze względu na długość tej ulicy i konieczność jej etapowania. Przed następnym sezonem letnim droga będzie wyremontowana - powiedziała Żupaniec.



Poza samą wymianą nawierzchni jezdni powstanie tu nowa ścieżka rowerowa i chodniki. Co istotne, inwestycja obejmuje również kanalizację deszczową, co ma zapobiec zalewaniu tej ulicy, czego mieszkańcy doświadczają podczas intensywniejszych opadów. Wykonawcę prac powinniśmy poznać w tym tygodniu.