Okradał publiczne toalety. To pracownik miejskich wodociągów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pracownik miejskich wodociągów z Kołobrzegu w nietypowy sposób postanowił dorobić do pensji. Nocami okradał publiczne toalety.

43-latka zatrzymali policjanci z posterunku w nadmorskim Dźwirzynie. Wszystko po tym, gdy do mundurowych dotarły zgłoszenia dotyczące kradzieży monet z urządzeń pobierających opłaty w toaletach na terenie Kołobrzegu, Dźwirzyna i Grzybowa.



Mężczyzna czuł się bezkarny, kradł pod osłoną nocy, a jego łupem padał całodzienny utarg z toalet. Wpadł, gdy kamera monitoringu nagrała jego służbowe auto w pobliżu miejsca kradzieży. W ten sposób policjanci wpadli na trop złodzieja, który przy okazji wykonywania prac technicznych okradał toalety.



Mężczyzna usłyszał łącznie 13 zarzutów. Przyznał się do kradzieży, które popełniał w warunkach recydywy. Grozi mu do 10 lat więzienia.