Seria podtopień nad Bałtykiem

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

W Wisełce na niestrzeżonej plaży, trwają poszukiwania osoby, która weszła do morza i zniknęła pod wodą.

Na miejscu są wszystkie służby: WOPR-owcy, strażacy oraz SAR. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w morzu topiły się dwie osoby. Jedną udało się wyciągnąć na brzeg.



To nie pierwsza interwencja nad Bałtykiem w poniedziałek. W Niechorzu trzy osoby wyciągnięto z wody. 12-letnia dziewczynka oraz dorosły mężczyzna byli przytomni, ale wychłodzeni. Poszkodowana była też 16-latka, która przetransportowana została śmigłowcem ratowniczym do szpitala.



W Międzyzdrojach doszło do dwóch podtopień. Ratownicy wyciągnęli z wody nieprzytomnego mężczyznę oraz 10-letniego chłopca, którzy zostali przetransportowani do szpitala.



Z wody podjęto również 67-latka, który odmówił pomocy medycznej.



W poniedziałek nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli, powiewa czerwona flaga.