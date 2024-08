Największe polskie żaglowce na świnoujskiej redzie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mimo że The Tall Ships Races już za nami, to w Świnoujściu wciąż można je podziwiać i to w pełnej krasie - pod żaglami.

Najsłynniejsze żaglowce polskiej bandery pozują właśnie do historycznego "rodzinnego zdjęcia" na morzu.



Dzięki temu, że w Szczecinie pojawiły się wszystkie największe rodzime żaglowce, możliwe jest wykonanie fotografii, jakiej jeszcze nie było, o wydarzeniu z Krzysztofem Romańskim, dziennikarzem i pomysłodawcą przedsięwzięcia rozmawiała nasza reporterka.



- To jest bezprecedensowe wydarzenie w historii polskich żaglowców. Pomyśleliśmy, że to jest dobry moment, żeby wszystkie żaglowce w jednym miejscu zgromadzić na redzie Świnoujścia, żeby pokazać, jaką mocą dysponujemy, jeśli chodzi o polskie żaglowce - podkreśla Romański.



Chętnych do podziwiania jednostek nie brakuje także na brzegu: - Specjalnie przyjechaliśmy tu do Świnoujścia, żeby zobaczyć jak żaglowce wypływają. - Na dwa dni, tylko na żagle przyjechaliśmy. Jesteśmy z Bydgoszczy. - Oczywiście filmy i zdjęcia już zrobione. - Ja jestem pierwszy raz i na pewno Dar Młodzieży w ogóle, ale to już widzieliśmy trzy godziny temu, jak wypływają trzy największe - mówią obserwatorzy.



W przedsięwzięciu biorą udział m.in.: Dar Młodzieży, Fryderyk Chopin, Pogoria, Iskra, Zawisza Czarny, Kapitan Głowacki, Kapitan Borchardt, Generał Zaruski, Bonawentura, Gedania, Wielkopolska. Zdjęcie jest wykonane na redzie Świnoujścia.