W Kołobrzegu dbają o kręgosłupy. Bezpłatne zabiegi od miasta

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Kołobrzegu mogą bezpłatnie zadbać o swoje kręgosłupy. Za zabiegi rehabilitacyjne zapłaci Urząd Miasta.

To kolejny program profilaktyki zdrowotnej realizowany przez miejscowych urzędników. Tym razem skierowany jest do osób w wieku od 20 do 59 lat.



Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że zapisy na darmową rehabilitację już wystartowały. - Mamy miejsce dla 250 kołobrzeżanek i kołobrzeżan. Każdy będzie mógł skorzystać z 30 zabiegów, czyli 10 dni po trzy zabiegi każdego dnia - powiedziała Mieczkowska.



Aby wziąć udział w programie, należy posiadać Kołobrzeską Kartę Mieszkańca. Następnie pobrać odpowiedni druk w Centrum Usług Społecznych, a później udać się do lekarza rodzinnego po skierowanie na zabiegi. Na koniec wybieramy jednego z dwóch wyłonionych przez miasto realizatorów zadania i korzystamy z rehabilitacji.



Cały program potrwa do listopada.