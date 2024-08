Powstaną dwa nowe Regionalne Centra Kryzysowe w Szczecinie [ZDJĘCIA]

To dzięki pilotażowemu programowi Urzędu Marszałkowskiego. Mieszkańcy w kryzysie będą mogli za darmo i bez wcześniejszego umawiania otrzymać wsparcie na prawym oraz lewym brzegu Szczecina.

Jak tłumaczy koordynatorka centrum dr Edyta Sielicka, takie wsparcie w kryzysie znacząco różni się od pomocy psychologicznej: - My głównie będziemy reagowali na to, co się dzieje tu i teraz, ale także szukali oczywiście tych dróg rozwiązania długofalowego - dodaje Sielicka.Obecnie pomoc w kryzysie można otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.Jednak zakres działań MOPR-u jest mocno ograniczony przez ustawę o pomocy społecznej i skupia się głównie na osobach doświadczających przemocy.W Regionalnym Centrum Kryzysowym zakres wsparcia będzie rozszerzony - mówi Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. - Tutaj nie ma żadnych kryteriów ani finansowych, ani sytuacji życiowej... Każdy kryzys może tam trafić - podkreśla Rybarska-Jarosz.Dodatkowo, Regionalne Centra Kryzysowe mogą zatrudniać specjalistów: prawników czy lekarzy, dojeżdżać do miejsc wskazanych przez klientów czy udzielać pomocy osobom spoza granic miasta.Pierwsi szczecińscy specjaliści zaczną pracę we wrześniu. Budowanie pełnego zespołu oraz przygotowanie budynków ma potrwać 6 miesięcy.