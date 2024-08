Kumulacja wielkich imprez w regionie. "Nigdy nie było jeszcze tak bezpiecznie" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Nigdy nie było tak bezpiecznie" - za nami dwa wielkie wydarzenia w województwie zachodniopomorskim.

Służby, organizatorzy i władze podsumowały 30. Pol’and’Rock Festival w Czaplinku i finał The Tall Ships Races 2024 w Szczecinie.



Mieliśmy jeden poważny wypadek na hulajnodze elektrycznej, nie licząc tego, to był najbardziej spokojny festiwal w historii - mówi organizator Pol'and'Rock, Jerzy Owsiak: - To był pierwszy festiwal, kiedy ani razu nikt do mnie nie przyszedł z jakąś hiobową wieścią. Pierwszy festiwal, na którym czułem się niezwykle komfortowo, patrząc ze sceny na ten ogromny tłum, wiedząc, że wszystko świetnie funkcjonuje do samego końca.



Dawno nie mieliśmy takiej kumulacji wydarzeń w województwie - zaznacza Michał Przepiera, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin



- Jeżeli chodzi o nasze regaty, to nigdy jeszcze tak bezpiecznie nie było w ich historii i w ogóle tak dużych wydarzeń szczecińskich. Można powiedzieć, że to tym bardziej ważne, ponieważ to było już czwarte tego typu wydarzenie w Szczecinie, a jednak nie podeszliśmy do tego wszyscy razem z pewną rutyną.



Policja na festiwalu Pol’and’Rock odnotowała 58 przestępstw - podczas szczecińskich regat The Tall Ships Races - 32. Głównie były to: posiadanie środków odurzających, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, kradzieże i naruszenie zakazu lotów dronami. Pomimo bardzo dużego ruchu, nie doszło do żadnego wypadku drogowego.