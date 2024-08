"Kudłata Ferajna" z możliwością wirtualnej adopcji [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

"Kudłata Ferajna" to nowa nazwa schroniska dla zwierząt w podstargardzkim Kiczarowie, którą ogłosiło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Pod szyldem Kudłatej Ferajny ruszyła też strona internetowa schroniska i media społecznościowe. Jedną z nowych funkcji jest m.in. możliwość wirtualnej adopcji z katalogu wszystkich czworonożnych podopiecznych.



Anna Piec, dyrektor schroniska podkreśla, że nowa nazwa szybko zyskała sympatię wśród mieszkańców i wolontariuszy.



- "Kudłata Ferajna" została wybrana z propozycji, które ludzie nam dawali na fun page'u. Dodatkowo została założona nowa strona internetowa schroniska, na której będzie można adoptować wirtualnie zwierzęta. Chcemy być widoczni - podkreśliła.



Natalia Sudra, wolontariuszka schroniska poleca szczególnie wirtualną adopcję.



- To jest świetny sposób dla osób, które fizycznie nie mogą adoptować zwierzaka, ale chcą nas wspomóc. Dana kwota przekazywana jest przekazywana na danego zwierzaka. My dzięki temu możemy zapewnić im lepsze warunki bytowania, a wszystkie aktualności docierają z powrotem do nowego właściciela - zapowiedziała.



Swoją opieką "Kudłata Ferajna" z Kiczarowa obejmuje 100 psów i 50 kotów. Zwierzęta przyjmowane są z terenu miasta i gminy wiejskiej Stargard, a także miejscowości gminy Kobylanka.