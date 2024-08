Zakaz palenia na deptakach w Kołobrzegu? Jest taki pomysł

Aleja Morskich Szeptów. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Zakaz palenia na najpopularniejszych kołobrzeskich deptakach? Taką propozycję przedstawił jeden z miejscowych radnych.

Chodzi o Promenadę Morskich Szeptów, Aleję Nadmorską i Bulwar Jana Szymańskiego, czyli najliczniej odwiedzane i położone tuż przy plaży miejsca spacerowe w Kołobrzegu.



To w tych lokalizacjach strefy wolne od dymu papierosowego chciałby stworzyć radny Prawa i Sprawiedliwości Adrian Tomicki, który napisał w tej sprawie interpelację do władz miasta.



- Ludzie chodzą z małymi dziećmi, tytoniowe opary absorbują nasze płuca, to nie jest zdrowe, to nie jest zalecane dla osób, które przyjeżdżają do uzdrowiska, żeby wdychać zdrowe powietrze - argumentował.



Co o pomyśle sądzą spacerujący po deptakach?



- Popieram. Żona pali wszędzie i jej by się przydały takie miejsca. A ja przestrzegam przepisów. - Jestem za, mimo, że palę. A nie chciałabym palić - mówili.



Obecnie w Kołobrzegu zakaz palenia obowiązuje m. in. na plaży i w obrębie przystanków autobusowych. W ubiegłym roku kołobrzescy radni odrzucili natomiast propozycję, by zakazem palenia objąć także miejscowy Skwer Pionierów.