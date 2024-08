Hospicjum szuka wolontariuszy. W niedzielę bieg charytatywny

Fot. pixabay.com / truthseeker08 (CC0 domena publiczna)

Czasem, żeby pomóc wystarczą serce i chęci. Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie poszukuje wolontariuszy.

To nie tylko poświęcanie czasu pacjentom, potrzebne są też osoby między innymi do pracy biurowej i medycznej - po odpowiednim przeszkoleniu, które gwarantuje placówka.



Jak mówi Arek Nowak, koordynator wolontariuszy w hospicjum - aby pomóc, wystarczy przyjść. Jednocześnie podkreśla, że osoby chętne są wprowadzane bardzo powoli i delikatnie.



- Nowa osoba, która ma pierwszy kontakt z pacjentami, jest zachwycona atmosferą w hospicjum. Jak już wejdą, to nie chcą wyjść. Sam byłem wolontariuszem i pamiętam mój pierwszy raz, kiedy miałem kontakt z pacjentami, to wychodząc z hospicjum, czekałem na kolejny raz, kiedy będą mógł przyjść, na mój kolejny dyżur - powiedział Nowak.



W niedzielę odbędzie się wydarzenie Zaszafkujmy Hospicjum. To biegi, podczas których zbierane będą środki na zakup specjalnych szafek dla podopiecznych placówki. Start w południe przy szczecińskiej Netto Arenie.