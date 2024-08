Jarmark na Gumieńcach. "Sprzedać, wymienić, za grosze" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rozpoczął się Jarmark Gumieniecki. Odbywa się nad jeziorkiem Słonecznym przy ul. Derdowskiego w Szczecinie.

To okazja dla mieszkańców by kupić, sprzedać lub wymienić niepotrzebne rzeczy niemalże za "grosze". Na miejscu są stoiska m.in. z ubraniami i porcelaną. Również z doniczkami i koralikami. Każdy znajdzie coś dla siebie.



- Ludzie mogą swobodnie wymieniać się zbędnymi rzeczami, czego do tej pory nie było u nas. Jakoś to żyje. Takich jarmarków w Ameryce jest bez liku. Za darmo, albo jak już płatne, to grosze. Np. ubrania, starocie, ale takie fajne. Porcelana. Takiego typu rzeczy. I bardzo dużo jest ubrań. Czasami te rzeczy moglibyśmy wyrzucić, a one tak naprawdę komuś mogą się przydać. To są zawsze jakieś nieduże sumy za te produkty. To są grosze. A w sklepie niech pani idzie 300-400 złotych. Taka skórka czy inne rzeczy. Komuś się spodoba, kupi. Szkoda wyrzucić, jak to jeszcze pachnie świeżością - mówią mieszkańcy.



Gumieniecki Jarmark potrwa do godziny 15.