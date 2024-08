Pobiegli, aby pomóc umeblować hospicjum [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad 200 osób pobiegło po sprzęt dla podopiecznych placówki św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.

W charytatywnej akcji pt. "Zaszafkujmy Hospicjum" pobiegły dzieci, dorośli oraz rodzice z dziećmi w wózkach - czyli tak zwany bieg rydwanów.



Wszystko po to, aby uzbierać pieniądze na zakup specjalnych szafek dla podopiecznych placówki.



Bieg ruszył w południe przy szczecińskiej Netto Arenie. - Warto pobiec, aby wspomóc hospicjum, które pomaga obywatelom Szczecina. Warto pomagać, można być bohaterem.- Gratulujemy osobom, które zorganizowały tę szczytną inicjatywę. Zawsze jesteśmy chętni do pomocy. Warto być dobrym, dobro zawsze wraca - mówią uczestnicy.



- Biegniemy po to, aby pomóc nam "zaszafkować" hospicjum. Jesteśmy w trakcie remontu, poza jego dokończeniem, będziemy musieli także umeblować całe hospicjum. Na to zabrakło nam pieniędzy, dlatego powstał pomysł na tę imprezę - dodaje Arkadiusz Nowak z hospicjum Św. Jana w Szczecinie.



Hospicjum św. Jana Ewangelisty znajduje się przy ulicy Pokoju 77 w Szczecinie.