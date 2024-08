Problem ze zbożem ze wschodu "to słony rachunek za lata bezczynności"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To efekt zaniedbań wielu dekad - tak sytuację ze zbożem, które trafia do Polski z Ukrainy, podsumowuje ekonomista.

Chodzi o polskie porty, z których plony powinny wypływać do kolejnych krajów. Rolnicy od dawna skarżą się na to, że płody rolne ze wschodu zostają w kraju i niszczą rynek. Ich zdaniem, jedną z przyczyn problemów są właśnie porty, które nie nadążają z przeładunkami.



Trwają prace, które usprawnią ich działanie, to jednak potrwa. To słony rachunek za lata bezczynności - ocenił profesor Jarosław Korpysa z Uniwersytetu Szczecińskiego w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi". I nie ma szans na szybką jego spłatę, zostają rozwiązania prowizoryczne.



- To są bardzo kosztowne inwestycje, ale też czasochłonne. Nie da się czegoś zbudować w ciągu jednego dnia. Tu najprawdopodobniej rząd powinien ustalić tą cenę minimalną, która by zapewniała tę minimalną rentowność dla rolników - mówił Korpysa.



Rolnicy alarmują, że z powodu napływu plonów ze wschodu ceny niektórych zbóż są najniższe od 20 lat.



Więcej o branży rolniczej co sobotę w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" - od godziny 6 rano.