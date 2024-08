Ińskie Lato Filmowe nabiera tempa [ZDJĘCIA]

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Zdobywca Jantara za reżyserię - Klaudiusz Chrostowski pokazał swój nagrodzony debiut w Ińsku.

Publiczność Ińskiego Lata Filmowego zobaczyła "Ultima Thule" z udziałem Jakuba Gierszała w roli głównej.



"Ultima Thule" to mitologiczny koniec świata - mówi reżyser Klaudiusz Chrostowski: - Ten zwrot z łaciny oznaczał "Miejsce na krańcu mapy". Kraniec znanego świata, to miejsce za którym nie ma nic albo nie wiadomo kompletnie co jest. Tak starożytni nazywali najprawdopodobniej ich legendarną wyspę na końcu mapy...



Film opowiada historię trzydziestoletniego Bartka, który wyrusza w samotną podróż na najbardziej odosobnioną brytyjską wyspę, aby odnaleźć siebie.



Klaudiusz Chrostowski, po spotkaniu z widzami Ińskiego Lata, wychodził bardzo zadowolony: - Rozmowa była wspaniała, energia była wyjątkowa, już nie wspominając o jeziorze, przy którym siedzimy. Ja już miałem krótkie posiedzenie przed jeziorkiem, w czasie pokazu. To jest niezwykłe, że wystarczy popatrzeć sobie na wodę i to już samo w sobie jest medytacją, szczególnie jak się przyjedzie z wielkiego miasta.



Jeszcze dziś od 21 w ramach Ińskiego Lata wydarzenie zatytułowane - "Ogniem i blachą", czyli ognisko z niespodziankami kulinarnymi.