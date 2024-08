Plac Orła zmienia się w plac budowy. Przedsiębiorcy się martwią

Od końca wakacji przez 18 miesięcy Plac Orła Białego zmieni się w plac budowy.

To efekt podpisanej przez miasto umowy zakładającej rewitalizację terenów zielonych, remont chodników i ławek oraz ograniczenie ruchu pojazdów praktycznie do zera.Ostatni z pomysłów martwi przedsiębiorców, prowadzących biznesy w obrębie placu. - Prowadzę serwis samochodowy na placu Orła Białego, to mi wręcz uniemożliwi prowadzenie interesu w mojej branży. Nikt o niczym nie informował, nie uprzedzał, będziemy mieli strasznie pod górkę - żali się jeden z przedsiębiorców.Niektórzy z nich nie będą mieli możliwości przenieść swojego biznesu, a brak miejsc parkingowych oznacza dla nich brak klientów.O swojej sytuacji opowiada Pani Renata, która prowadzi sklep z drzwiami: - I tak jest mniej klientów przez brak dostępu do przejazdu przez plac Orła Białego. Przeniesienie biznesu to nie jest łatwa sprawa, zawsze wiąże się to ze stratami...Remont będzie kosztował prawie 16,5 mln złotych.