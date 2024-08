Sprawdź stan zdrowia za pomocą specjalnego testu

Fot. Monika Bielik [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie można skorzystać z bezpłatnego badania i sprawdzić stan swojego zdrowia za pomocą KardioTestu w Kołobrzegu, w ramach kampanii edukacyjnej „Akcja Kardioprotekcja".

Hostessy będzie można spotkać w środę i w czwartek przy Plaży Milenium przy Kamiennym Szańcu.



Akcja prowadzona będzie w środę od 10 do 16, a w czwartek od 10 do 15.



KardioTest, który będzie dostępny na miejscu, jest nieinwazyjnym badaniem, a jego wynik stanowi wskazówkę do dalszych działań.