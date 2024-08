Sposoby na długi weekend. Co preferują szczecinianie? [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nad morzem, w mieście, a może w pracy. Rozpoczął się długi weekend, więc zapytaliśmy szczecinian o ich plany na nadchodzące dni.

- Ja niestety pracuję. Generalnie będziemy plażować. Myślimy, że bardziej ogród przydomowy, a jeżeli byśmy się chciały wykąpać to Głębokie bardzo polecamy. Z rodziną. Relaks w domu przed wyjazdem do pracy. Moja kobieta ma ostatnie dni urlopu. Jak będzie pogoda, to na pewno na plaży. W pracy będę siedział, bez wolnego. Wyjeżdżam, jestem tutaj na wakacjach, także wracam do domu - mówią szczecinianie i turyści.



To ostatni długi weekend tych wakacji. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało 17 dni.