Zabawa, smakołyki i wiele więcej na Jasnych Błoniach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trwa letnia odsłona Jarmarku Szczecińskiego. Na Jasnych Błoniach na odwiedzających czeka aż osiemdziesięciu wystawców oferujących książki, rękodzieło, domowe przetwory czy nawet gry wideo.

Największym zainteresowaniem cieszą się jednak stoiska z jedzeniem i dmuchańce dla dzieci.



- Są różne przyprawy, patrzymy co można kupić. Ja bym chciała kupić liść laurowy, a mąż jeszcze sobie coś wybiera. - Do kurczaka, do grilla i do karkówki. - Wcześniej kupiliśmy chleb, teraz kiełbasę. - Jadłem tutaj burgery z szarpanego mięsa, były przepyszne. - Właśnie te serduszka zwracają uwagę. Panie są bardzo sympatyczne i kontaktowe i jest miło tutaj - mówią odwiedzający.



Jarmark potrwa do niedzieli. Można go odwiedzać w godzinach od 10:00 do 20:00.