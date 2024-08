Nadbrzeżna i Cisowa bez ścieżki rowerowej

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

Na przebudowywanych ulicach Nadbrzeżnej oraz Cisowej w Policach nie powstanie ścieżka rowerowa - poinformowała na naszej antenie Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.

Dodała, że nie jest to możliwe przede wszystkim ze względów technicznych.



- Na ulicy Nadbrzeżnej mamy bardzo wąski chodnik, w środku którego stoją obecnie słupy energetyczne, słupy telekomunikacyjne i oświetleniowe. My zamierzamy wynieść to wszystko poza obrys chodnika i dopuścimy ruch rowerowy po chodniku. Ścieżka rowerowa nam się tam po prostu nie zmieści - tłumaczy Turkiewicz.



Sylwia Turkiewicz dodała, że w ramach przebudowy tej części Polic powstanie dodatkowo zatoka postojowa kiss & ride. Przeznaczona będzie głównie dla autokarów oraz rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2.