Pojazdy z różnych epok i kontynentów w Kołobrzegu

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Baltic Drive&Fly Festival trwa w Kołobrzegu. Można zobaczyć pojazdy z różnych epok i regionów, w tym amerykańskie, europejskie oraz z okresu PRL.

Odbędzie się też piąta runda Grand Prix Polski w wyścigach na 1/4 mili. Zgłosiło się prawie sto załóg z całej Europy.



Jak mówi pomysłodawca festiwalu Marcin Kozak, jest i będzie co oglądać. - Będą zarówno oldtimery, klasyki, samochody po różnych tuningach, jak i najlepsze, najszybsze sportowe typu Lamborghini, McLaren, Ferrari, Puchar Polski Strongmenów. Do tego atrakcje dla dzieci, konkursy. Ideą tego zlotu jest to, że jest to impreza dla wszystkich, niezależnie od wieku, od płci i też od zainteresowań - powiedział Kozak.



Impreza odbywa się w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu-Podczelu. Potrwa do późnego, niedzielnego popołudnia.