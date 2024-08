Kąpielisko w Dąbiu otwarte w kratkę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Było zamknięte w poniedziałek i otwarte we wtorek, potem znów zamknięte w czwartek i otwarte dziś rano...

Mowa o kąpielisku nad jeziorem Dąbie, które w tym sezonie masowo atakują sinice.



Mieszkańcy nigdy do końca nie wiedzą czy danego dnia będą mogli wykąpać się w jeziorze... Czerwona flaga i biała zmieniają się jak w kalejdoskopie.



- Pierwszy raz przyjechaliśmy z dziećmi, żeby się pokąpały, ale znowu jest zaskoczenie i nie można wejść do wody. - Przedwczoraj była zdatna do kąpieli, dzisiaj nie... - W tamtym roku było tak, że przez połowę wakacji było dostępne, a przez resztę nie, ze względu na zanieczyszczenia - mówią plażowicze.



Miasto w odpowiedzi na interpelację radnego Piotra Kęsika wyjaśnia, że źródłem zanieczyszczenia jest rzeka Chełszcząca, wpływająca do jeziora Dąbie. Radny złożył w tej sprawie skargę do Wód Polskich.



- Wszyscy wiemy, że tam są ogródki działkowe, że ludzie tam mieszkają, mimo że nie wolno, teraz pytanie czy są tam szamba, czy też nie, czy jest kanalizacja. To jest przecież proste do ustalenia - dodaje Kęsik.



W tym sezonie już 11 razy informowaliśmy o czerwonej fladze nad jeziorem Dąbskim. Kąpielisko dwa lata temu zostało wyremontowane, a inwestycja kosztowała 9,5 mln zł.



Aktualnie na kąpielisku powiewa biała flaga.